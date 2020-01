La version Firebird 3.0.5 est disponible 0PARTAGES 3 0 12/01/2020 : Firebird Project est heureux d'annoncer la disponibilité générale de



12/01/2020 : Firebird Project est heureux d'annoncer la disponibilité générale de Firebird 3.0.5 - la cinquième version de la série Firebird 3.0.Cette sous-version propose de nombreuses corrections de bogues et ajoute également quelques améliorations, veuillez vous référer aux Notes de version pour la liste complète des modifications.Les kits binaires pour les plates-formes Windows et Linux sont immédiatement disponibles en téléchargement , les packages Android et Mac OS suivront sous peu.