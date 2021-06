Firebird 4.0, la dernière version majeure de la base de données relationnelle Firebird, est disponible

Envoyé par SergioMaster Envoyé par

Bonjour,



Moi je ne lis aucune imposition de la taille de nom d'identifiant Shall not be >128 n'est pas Must be equal to 128. C'est vrai que qui peut le plus peu le moins mais, selon les documents présentés, n'est la 128 n'est que la recommandation de taille maximale à ne pas dépasser. Donc traiter ces développeurs d'amateurisme c'est un peu fort